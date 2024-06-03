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Семь лесных пожаров продолжают тушить на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 07:54   03.06.2024
Оксана Горун
Семь лесных пожаров продолжают тушить на Харьковщине — ГСЧС Иллюстративное фото

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: на Харьковщине продолжают гореть более 4300 га леса.

«Всего в настоящее время на территории Харьковской области продолжается тушение семи лесных пожаров на общей площади более 4300 га. Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать пять из этих пожаров на общей площади более 2230 га. Они работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары тушат 103 спасателя и 23 единицы техники ГСЧС, также задействованы четыре пиротехнических и два медицинских расчета, 39 лесничих и 15 единиц техники лесхозов.

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За сутки из-за обстрелов в области возникли пять пожаров: в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах. Их все ликвидировали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 07:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: на Харьковщине продолжают гореть более 4300 га леса".