Семь лесных пожаров продолжают тушить на Харьковщине — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: на Харьковщине продолжают гореть более 4300 га леса.
«Всего в настоящее время на территории Харьковской области продолжается тушение семи лесных пожаров на общей площади более 4300 га. Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать пять из этих пожаров на общей площади более 2230 га. Они работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожары тушат 103 спасателя и 23 единицы техники ГСЧС, также задействованы четыре пиротехнических и два медицинских расчета, 39 лесничих и 15 единиц техники лесхозов.
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За сутки из-за обстрелов в области возникли пять пожаров: в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах. Их все ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: на Харьковщине продолжают гореть более 4300 га леса".