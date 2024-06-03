Сім лісових пожеж продовжують гасити на Харківщині – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: на Харківщині продовжують горіти понад 4300 га лісу.

“Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння сім лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати п’ять із цих пожеж на загальній площі понад 2230 га. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі гасять 103 рятувальники та 23 одиниці техніки ДСНС, також залучені чотири піротехнічні та два медичні розрахунки, 39 лісничих та 15 одиниць техніки лісгоспів.

За добу через обстріли в області виникло п’ять пожеж: у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Їх усі ліквідували.