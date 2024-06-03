Один человек погиб и семь пострадали на Харьковщине за сутки — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Ночью россияне ударили ракетами по Слобожанской тергромаде в Чугуевском районе. «Прилет» был по базе отдыха. Там погиб мужчина, а два человека — мужчина и женщина — получили ранения.

«2 июня 10:20. г. Волчанск. При взрыве взрывоопасного предмета получил ранение гражданский мужчина. Госпитализирован. 10:00 Изюмский р-н, с. Боровская Андреевка. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом с последующим возгоранием. Пострадали два человека. 09:18 Чугуевский р-н, пгт Старый Салтов. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль. Пострадали два человека», — перечислил Синегубов.

Также, по его данным, под обстрелами за сутки были Боровая (из-за удара БПЛА горел жилой дом) и Черкасские Тишки (горела хозпостройка). В этих случаях обошлось без пострадавших.