Одна людина загинула та семеро постраждали на Харківщині за добу – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Вночі росіяни вдарили ракетами по Слобожанській тергромаді в Чугуївському районі. “Приліт” припав по базі відпочинку. Там загинув чоловік, а двоє людей – чоловік і жінка – отримали поранення.
“2 червня 10:20. м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмета отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований. 10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини. 09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини”, – перелічив Синєгубов.
Також, за його даними, під обстрілами за добу були Борова (через удар БПЛА горів житловий будинок) та Черкаські Тишки (горіла господарча споруда). У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".