Терехов едет в Берлин: хочет взять 25 млн евро кредита на подготовку к зиме

Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о срочном предоставлении кредита в размере 25 миллионов евро на подготовку Харькова к зиме мэр Игорь Терехов планирует подписать в ходе Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине 11-12 июня.

Об этом городской голова рассказал в интервью эстонскому СМИ ERR. Терехов напомнил, что в результате вражеских ударов по энергоинфраструктуре Харьков остался без собственной генерации, поэтому получает электроэнергию из других городов.

“Невозможно входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от энергообеспечения зависит вся остальная коммунальная сфера, начиная с водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением. Поэтому инвестиции в энергетическую отрасль нужны уже сейчас, сегодня”, — подчеркнул мэр.

По его словам, за несколько месяцев предстоит заново создать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. В планах в частности — строить маленькие подстанции производительностью до 1-3 МВт.

“У нас есть соответствующая карта города. На нее мы все нанесли. Мы понимаем, как это все организовать. Но все зависит от средств, которые мы сможем привлечь”, — уточнил Терехов.

Закупка оборудования, по словам мэра, будет проводиться за средства городского бюджета и субвенции из государственной казны. Последнюю планируют направить на приобретение когенерационных установок и генераторов, производящих электроэнергию.

“Мы будем использовать и средства городского бюджета, и будущей субвенции, и кроме этого, на сегодня у меня есть договоренности в Берлине как раз подписать соглашение о срочном предоставлении нам 25 миллионов евро на эти цели. ЕБРР уже направил нам проект такого соглашения, и я рассчитываю на эти средства, чтобы приобрести такое оборудование. Но хочу вам сказать, что это очень сложный процесс, потому что такое оборудование производится несколько месяцев. Поэтому мы уже провели переговоры со всеми производителями, производящими такую продукцию, а это только иностранные предприятия, и забронировали определенную часть под наши гарантии, под наше слово”, — рассказал Терехов.