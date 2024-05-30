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Терехов об отопительном сезоне в Харькове: где возьмут деньги на оборудование

Общество 14:40   30.05.2024
Виктория Яковенко
Терехов об отопительном сезоне в Харькове: где возьмут деньги на оборудование Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе практически в круглосуточном режиме работают над подготовкой к отопительному сезону.

Об этом он сказал журналистам, передает Харьковский горсовет. Мэр напомнил, что в результате массированных ударов, которые враг нанес в марте, город остался без собственной генерации электроэнергии.

«Мы не можем входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от этого зависит предоставление всех других коммунальных услуг. Ситуация очень серьезная, поэтому инвестиции в энергетическую отрасль нужны уже сейчас», – отметил Терехов.

По его словам, закупка необходимого оборудования будет проводиться за счет городского бюджета и субвенции государства. Кроме этого, Харьков вскоре подпишет договор с Европейским банком реконструкции и развития по предоставлению городу на подготовку к зиме 25 млн евро.

«Мы работаем практически круглосуточно, ведь нам нужно перезапустить все системы энерго-, водо- и теплоснабжения. И на все это мы имеем всего несколько месяцев», — добавил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе практически в круглосуточном режиме работают над подготовкой к отопительному сезону.".