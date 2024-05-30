Терехов про опалювальний сезон у Харкові: де братимуть гроші на обладнання

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті практично в цілодобовому режимі працюють над підготовкою до опалювального сезону.

Про це він сказав журналістам, передає Харківська міськрада. Мер нагадав, що внаслідок масованих ударів, яких ворог завдав у березні, місто залишилося без власної генерації електроенергії.

«Ми не можемо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, бо від цього залежить надання всіх інших комунальних послуг. Ситуація дуже серйозна, тому інвестиції в енергетичну галузь потрібні вже зараз», – зазначив Терехов.

За його словами, закупівля необхідного обладнання проводитиметься коштом міського бюджету та субвенції держави. Крім цього, Харків незабаром підпише угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання місту на підготовку до зими 25 млн євро.

«Ми працюємо практично цілодобово, адже нам потрібно перезапустити всі системи енерго-, водо- та теплопостачання. І на все це ми маємо лише кілька місяців», – додав Терехов.