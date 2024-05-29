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С 1 июня на 80% вырастет тариф на свет, но не для экономных потребителей — СМИ

Общество 15:00   29.05.2024
Елена Нагорная
С 1 июня на 80% вырастет тариф на свет, но не для экономных потребителей — СМИ

Тариф на электроэнергию при потреблении более 100 кВт в месяц вырастет до 4,8 гривны/кВт-час (на 80%), при потреблении до 100 кВт в месяц — останется прежним, 2,64 гривны/кВт-час.

Такое решение Кабмин планирует утвердить 30 мая, а вступят изменения в силу с 1 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Как пишет издание, при подготовке решения рассматривались различные варианты. В том числе повышение тарифа до 3,96 гривны/кВт-час.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не касается электроэнергии и холодной воды.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тариф на электроэнергию при потреблении более 100 кВт в месяц вырастет до 4,8 гривны/кВт-час (на 80%), при потреблении до 100 кВт в месяц — останется прежним, 2,64 гривны/кВт-час".