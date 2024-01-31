Повысят ли тариф на свет для украинцев, рассказал министр Галущенко в Харькове

Цена на электроэнергию для украинцев останется на уровне 2 гривен 64 копеек за киловатт-час, повышение тарифа на данный момент не обсуждается, сообщил журналистам в Харькове министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Мы не планируем повышать тариф. До окончания отопительного сезона у нас действует постановление. Оно действует до конца апреля, то есть до 1 мая. Более того, на сегодня никаких дискуссий, драфтов, обсуждений относительно поднятия тарифа после окончания отопительного сезона нет», — подчеркнул Галущенко.

Он также отметил, что вокруг этой темы всегда очень много манипуляций и призвал получать информацию только от официальных источников — Минэнерго и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«К сожалению, очень много людей, экспертов хайпуют вокруг этой темы. Честно говоря, я вообще не понимаю, когда люди комментируют, не имея никакого представления вообще о том, что происходит на самом деле… Когда мы планировали поднятие тарифа в прошлом году, я об этом говорил. Что мы планируем, потому что нам это нужно критически для выживания системы», — добавил Галущенко.

Напомним, 29 января нардеп, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк сообщил, что тариф на электроэнергию для населения могут повысить два раза — до почти 6 гривен за киловатт-час.