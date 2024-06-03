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Терехов їде до Берліна: хоче взяти 25 млн євро кредиту на підготовку до зими

Політика 15:58   03.06.2024
Олена Нагорна
Терехов їде до Берліна: хоче взяти 25 млн євро кредиту на підготовку до зими Фото: ERR

Угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими мер Ігор Терехов планує підписати у ході Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.

Про це міський голова розповів в інтерв’ю естонському ЗМІ ERRТерехов нагадав, що внаслідок ворожих ударів по енергоінфраструктурі Харків залишився без власної генерації, тому отримує електроенергію з інших міст.

“Неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від енергозабезпечення залежить вся решта комунальної сфери, починаючи з водопостачання та закінчуючи газо- та теплопостачанням. Тому інвестиції в енергетичну галузь потрібні вже зараз, сьогодні”, – наголосив мер.

За його словами, протягом кількох місяців доведеться заново створити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. У планах, зокрема, будувати маленькі підстанції потужністю до 1-3 МВт.

“Ми маємо відповідну карту міста. На неї ми все нанесли. Ми розуміємо, як це все організувати. Але все залежить від коштів, які ми зможемо залучити”, – сказав Терехов.

Закупівля обладнання, за словами мера, проводитиметься коштом міського бюджету та субвенції з державної скарбниці. Останню планують направити на придбання когенераційних установок та генераторів, які виробляють електроенергію.

“Ми використовуватимемо і кошти міського бюджету, і майбутньої субвенції, і крім цього, на сьогодні у мене є домовленості в Берліні якраз підписати угоду про термінове надання нам 25 мільйонів євро на ці цілі. ЄБРР вже надіслав нам проєкт такої угоди, і я розраховую на ці кошти, щоб придбати таке обладнання. Але хочу сказати, що це дуже складний процес, тому що таке обладнання виготовляється кілька місяців. Тому ми вже провели переговори з усіма виробниками, які виготовляють таку продукцію, а це тільки іноземні підприємства, і забронювали певну частину під наші гарантії, наше слово”, — розповів Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими мер Ігор Терехов планує підписати у ході Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня".