Терехов їде до Берліна: хоче взяти 25 млн євро кредиту на підготовку до зими
Угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими мер Ігор Терехов планує підписати у ході Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.
Про це міський голова розповів в інтерв’ю естонському ЗМІ ERR. Терехов нагадав, що внаслідок ворожих ударів по енергоінфраструктурі Харків залишився без власної генерації, тому отримує електроенергію з інших міст.
“Неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від енергозабезпечення залежить вся решта комунальної сфери, починаючи з водопостачання та закінчуючи газо- та теплопостачанням. Тому інвестиції в енергетичну галузь потрібні вже зараз, сьогодні”, – наголосив мер.
За його словами, протягом кількох місяців доведеться заново створити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. У планах, зокрема, будувати маленькі підстанції потужністю до 1-3 МВт.
“Ми маємо відповідну карту міста. На неї ми все нанесли. Ми розуміємо, як це все організувати. Але все залежить від коштів, які ми зможемо залучити”, – сказав Терехов.
Закупівля обладнання, за словами мера, проводитиметься коштом міського бюджету та субвенції з державної скарбниці. Останню планують направити на придбання когенераційних установок та генераторів, які виробляють електроенергію.
“Ми використовуватимемо і кошти міського бюджету, і майбутньої субвенції, і крім цього, на сьогодні у мене є домовленості в Берліні якраз підписати угоду про термінове надання нам 25 мільйонів євро на ці цілі. ЄБРР вже надіслав нам проєкт такої угоди, і я розраховую на ці кошти, щоб придбати таке обладнання. Але хочу сказати, що це дуже складний процес, тому що таке обладнання виготовляється кілька місяців. Тому ми вже провели переговори з усіма виробниками, які виготовляють таку продукцію, а це тільки іноземні підприємства, і забронювали певну частину під наші гарантії, наше слово”, — розповів Терехов.
Читайте також: Терехов про опалювальний сезон у Харкові: де візьмуть гроші на обладнання
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: електроенергія, зима, опалення, отопительный сезон, світло, терехов, энергоинфраструктура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов їде до Берліна: хоче взяти 25 млн євро кредиту на підготовку до зими»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими мер Ігор Терехов планує підписати у ході Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня".