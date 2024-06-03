Ракетный удар по Харьковщине ночью: прокуратура показала последствия (фото)
Из-за ракетного удара, который нанесли ночью по базе отдыха в селе Дачное, погиб 45-летний переселенец из Донецкой области, ранения получили сотрудники базы отдыха — женщина 35 лет и 42-летний мужчина.
«В ночь на 3 мая вс рф нанесли ракетные удары по базе отдыха в с. Дачное Чугуевского района. Произошел пожар. Погиб 45-летний мужчина, который был внутренне перемещенным лицом из Донецкой области. Два человека получили ранения: женщина 35 лет и 42-летний мужчина. Раненые – сотрудники базы отдыха. Предварительно, войска рф ударили по населенному пункту пятью ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Следователи полиции и прокуроры документируют последствия «прилета». Начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Напомним, после полуночи в отдельных районах Харькова слышали взрывы. Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что враг запускает ракеты. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар пришелся по Змиевщине, один человек погиб и двое ранены.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: база отдыха, новости Харькова, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ракетного удара, который нанесли ночью по базе отдыха в селе Дачное, погиб 45-летний переселенец из Донецкой области, ранения получили сотрудники базы отдыха — женщина 35 лет и 42-летний мужчина".