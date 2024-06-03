Ракетний удар по Харківщині вночі: прокуратура показала наслідки (фото)

Через ракетний удар, якого завдали вночі по базі відпочинку в селі Дачне, загинув 45-річний переселенець із Донецької області, поранення отримали співробітники бази відпочинку – жінка 35 років та 42-річний чоловік.

“У ніч на 3 травня зс рф завдали ракетні удари по базі відпочинку у с. Дачне Чугуївського району. Сталась пожежа. Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Двоє людей отримали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені — співробітники бази відпочинку. Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідчі поліції та прокурори документують наслідки “прильоту”. Почали досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, після опівночі в окремих районах Харкова чули вибухи. Услід начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що ворог запускає ракети. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удар припав по Зміївщині, одна людина загинула та двоє поранені.