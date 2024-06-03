Удар по базі «Занки»: жителям Харківщини радять поки не відпочивати біля води
Бути максимально обережними цими днями закликав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Він радить відкласти поїздки до водойм – навіть до умовно “тихих” місць відпочинку.
Болвінов повідомив, що в ніч проти 3 червня росіяни вдарили ракетами С-300 по базі відпочинку «Занки» поблизу села Дачне Чугуївського району.
Як повідомлялося, там загинув 45-річний переселенець із Донецької області та постраждали співробітники бази – 42-річний чоловік та 35-річна жінка.
“45-річний Олексій приїхав сюди з Донеччини, рятуючись від обстрілів. Але сьогодні вночі чоловік загинув під час ракетної атаки. На базі відпочинку також перебували власники, які прийняли у себе переселенця. Чоловік та жінка в лікарні, у них струс мозку. Пошкоджені будинки на території зони відпочинку, один цивільний автомобіль. І знову — жодного військового об’єкта або військових поблизу”, – наголосив головний слідчий Харківщини.
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
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Нагадаємо, вранці 19 травня російські військові завдали ударів ракетами “Іскандер-М” по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова під Харковом. П’ятеро людей загинули, зокрема четверо цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності. 16 людей отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легких тілесних ушкоджень зазнала 8-річна дівчинка. Пізніше у водоймі знайшли тіло шостого загиблого, який вважався зниклим безвісти.
- Категорії: Події, Харків; Теги: база отдыха, Болвінов, водоемы, дачное, занки, купальный сезон, поліція, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бути максимально обережними цими днями закликав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Він радить відкласти поїздки до водойм – навіть до умовно “тихих” місць відпочинку".