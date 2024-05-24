Купальний сезон на Харківщині: відпочивати біля води влітку – не рекомендують

Цього літа мешканцям Харківщини не рекомендують відпочивати біля води. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина, як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, – удари військових РФ по цивільній інфраструктурі, зокрема по базах відпочинку.

“Державна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об’єктах. Рішення продублюємо і для громад регіону. Якщо десь буде можливість підготувати місця масового відпочинку, то розглянемо це питання індивідуально”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 19 травня російські військові завдали ударів ракетами “Іскандер-М” по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова під Харковом. П’ятеро людей загинули, зокрема четверо цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності. 16 людей отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легких тілесних ушкоджень зазнала 8-річна дівчинка. Пізніше у водоймі знайшли тіло шостого загиблого, який вважався зниклим безвісти.