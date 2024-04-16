Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає

Суспільство 09:15   16.04.2024
Оксана Горун
Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає Фото: focus.in.ua

Голова Печенізької громади Харківської області Олександр Гусаров попередив мешканців і гостей: на берегах Печенізького водосховища немає місць, де було б дозволено купатися.

“Вкотре звертаємо увагу, що в Печенізькій громаді відсутні місця масового відпочинку людей на водних об’єктах”, – наголосив Гусаров.

Так він відреагував на чергову НП, яка сталася біля води неподалік села Мартове. На протипіхотну міну наступив 64-річний рибалка.

“З множинними уламковими пораненнями ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого ушпиталено до лікарні”, – зазначив голова громади.

Читайте також: Вибух на Харківщині: постраждав 64-річний чоловік

Гусаров нагадав: більшу частину території громади окупували після початку повномасштабного вторгнення РФ. На всій території точилися бойові дії. У результаті водоймища, як і інші території, заміновані.

Спеціальні служби постійно проводять роботи з розмінування територій. Проте в Печенізькій громаді мінна небезпека залишається досить високою.  Реалії сьогодення такі, що цей процес триватиме багато років. Обирайте безпечні місця для прогулянок та відпочинку! Пам’ятайте самі та постійно нагадуйте дітям: небезпека може приховуватись будь-де! Навіть уламки ракети, дрона, снарядів тощо можуть нести загрозу!” – попередив Олександр Гусаров.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає
Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає
16.04.2024, 09:15
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
16.04.2023, 06:00
Підтримка від США: спікер Джонсон повідомив, що проголосують цього тижня
Підтримка від США: спікер Джонсон повідомив, що проголосують цього тижня
16.04.2024, 08:56
Синєгубов – про обстріли за добу: ударів по Харкову не було, є загиблі
Синєгубов – про обстріли за добу: ударів по Харкову не було, є загиблі
16.04.2024, 08:12
Із середи низка електричок відновить рух на Харківщині (список)
Із середи низка електричок відновить рух на Харківщині (список)
15.04.2024, 15:56
Головні новини Харкова 16 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 16 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
16.04.2024, 08:18

Новини за темою:

09:15
Ракетний удар по Печенігах: згоріли три дачі
17:36
Житель Печенізької громади загинув, виконуючи бойове завдання в районі Бахмута
20:25
Голова Печенігів показав, що піротехніки знайшли на території громади (фото)
01:18
Деокупація: мешканців Печенізької громади закликають не виходити на вулицю

Ви читали новину: «Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Печенізької громади Харківської області Олександр Гусаров попередив мешканців і гостей: на берегах Печенізького водосховища немає місць, де було б дозволено купатися".