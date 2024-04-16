Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає

Голова Печенізької громади Харківської області Олександр Гусаров попередив мешканців і гостей: на берегах Печенізького водосховища немає місць, де було б дозволено купатися.

“Вкотре звертаємо увагу, що в Печенізькій громаді відсутні місця масового відпочинку людей на водних об’єктах”, – наголосив Гусаров.

Так він відреагував на чергову НП, яка сталася біля води неподалік села Мартове. На протипіхотну міну наступив 64-річний рибалка.

“З множинними уламковими пораненнями ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого ушпиталено до лікарні”, – зазначив голова громади.

Гусаров нагадав: більшу частину території громади окупували після початку повномасштабного вторгнення РФ. На всій території точилися бойові дії. У результаті водоймища, як і інші території, заміновані.

“Спеціальні служби постійно проводять роботи з розмінування територій. Проте в Печенізькій громаді мінна небезпека залишається досить високою. Реалії сьогодення такі, що цей процес триватиме багато років. Обирайте безпечні місця для прогулянок та відпочинку! Пам’ятайте самі та постійно нагадуйте дітям: небезпека може приховуватись будь-де! Навіть уламки ракети, дрона, снарядів тощо можуть нести загрозу!” – попередив Олександр Гусаров.