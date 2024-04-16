Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає
Голова Печенізької громади Харківської області Олександр Гусаров попередив мешканців і гостей: на берегах Печенізького водосховища немає місць, де було б дозволено купатися.
“Вкотре звертаємо увагу, що в Печенізькій громаді відсутні місця масового відпочинку людей на водних об’єктах”, – наголосив Гусаров.
Так він відреагував на чергову НП, яка сталася біля води неподалік села Мартове. На протипіхотну міну наступив 64-річний рибалка.
“З множинними уламковими пораненнями ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого ушпиталено до лікарні”, – зазначив голова громади.
Читайте також: Вибух на Харківщині: постраждав 64-річний чоловік
Гусаров нагадав: більшу частину території громади окупували після початку повномасштабного вторгнення РФ. На всій території точилися бойові дії. У результаті водоймища, як і інші території, заміновані.
“Спеціальні служби постійно проводять роботи з розмінування територій. Проте в Печенізькій громаді мінна небезпека залишається досить високою. Реалії сьогодення такі, що цей процес триватиме багато років. Обирайте безпечні місця для прогулянок та відпочинку! Пам’ятайте самі та постійно нагадуйте дітям: небезпека може приховуватись будь-де! Навіть уламки ракети, дрона, снарядів тощо можуть нести загрозу!” – попередив Олександр Гусаров.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гусаров, міни, новини Харкова, опасность, печенежское водохранилище;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Місць масового відпочинку на воді на найпопулярнішій водоймі Харківщини немає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Печенізької громади Харківської області Олександр Гусаров попередив мешканців і гостей: на берегах Печенізького водосховища немає місць, де було б дозволено купатися".