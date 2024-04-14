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Вибух на Харківщині: постраждав 64-річний чоловік

Події 11:53   14.04.2024
Оксана Горун
Вибух на Харківщині: постраждав 64-річний чоловік

14 квітня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1959 року народження, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Вибух пролунав поблизу села Мартове Чугуївського району – на березі водосховища.

“За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався. З множинними уламковими пораненнями правої ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого шпиталізовано до лікарні”, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники закликали мешканців області пам’ятати про високу мінну небезпеку.

“Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, – наголосили в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 квітня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1959 року народження, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Вибух пролунав поблизу села Мартове Чугуївського району – на березі водосховища".