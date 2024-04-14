Вибух на Харківщині: постраждав 64-річний чоловік
14 квітня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1959 року народження, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Вибух пролунав поблизу села Мартове Чугуївського району – на березі водосховища.
“За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався. З множинними уламковими пораненнями правої ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого шпиталізовано до лікарні”, – повідомили в ДСНС.
Рятувальники закликали мешканців області пам’ятати про високу мінну небезпеку.
“Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, – наголосили в ДСНС.
Читайте також: Два підриви на Харківщині: постраждала вантажівка, травмувався чоловік
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ГСЧС, новини Харкова, подорвался, ранен;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух на Харківщині: постраждав 64-річний чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 квітня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1959 року народження, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Вибух пролунав поблизу села Мартове Чугуївського району – на березі водосховища".