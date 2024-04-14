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Взрыв на Харьковщине: пострадал 64-летний мужчина

Происшествия 11:53   14.04.2024
Оксана Горун
Взрыв на Харьковщине: пострадал 64-летний мужчина

14 апреля на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина 1959 года рождения, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Взрыв прогремел вблизи села Мартовое Чугуевского района — на берегу водохранилища.

«По предварительным данным, во время рыбалки мужчина наступил на противопехотную мину и подорвался. С множественными осколочными ранениями правой ноги в тяжелом состоянии бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу», — сообщили в ГСЧС.

Спасатели призвали жителей области помнить о высокой минной опасности.

«Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией», — подчеркнули в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина 1959 года рождения, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Взрыв прогремел вблизи села Мартовое Чугуевского района — на берегу водохранилища".