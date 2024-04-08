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Два подрыва на Харьковщине: пострадал грузовик, травмировался мужчина

Происшествия 14:14   08.04.2024
Виктория Яковенко
Два подрыва на Харьковщине: пострадал грузовик, травмировался мужчина

На Харьковщине 8 апреля произошло два подрыва на боеприпасах.

По данным ГСЧС Украины, в первом случае на взрывоопасном предмете подорвался грузовик. Событие произошло в поле вблизи села Ивановка. В результате взрыва водитель не пострадал, однако техника получила значительные повреждения.

Второй инцидент произошел на территории садового общества в селе Борщевая. 67-летний мужчина наступил на мину ПФМ-1 «Лепесток». В результате взрыва он получил мино-взрывную травму левой ноги. Пострадавший сейчас находится в больнице.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 8 апреля произошло два подрыва на боеприпасах.".