Два подрыва на Харьковщине: пострадал грузовик, травмировался мужчина

На Харьковщине 8 апреля произошло два подрыва на боеприпасах.

По данным ГСЧС Украины, в первом случае на взрывоопасном предмете подорвался грузовик. Событие произошло в поле вблизи села Ивановка. В результате взрыва водитель не пострадал, однако техника получила значительные повреждения.

Второй инцидент произошел на территории садового общества в селе Борщевая. 67-летний мужчина наступил на мину ПФМ-1 «Лепесток». В результате взрыва он получил мино-взрывную травму левой ноги. Пострадавший сейчас находится в больнице.