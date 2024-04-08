Два подрыва на Харьковщине: пострадал грузовик, травмировался мужчина
На Харьковщине 8 апреля произошло два подрыва на боеприпасах.
По данным ГСЧС Украины, в первом случае на взрывоопасном предмете подорвался грузовик. Событие произошло в поле вблизи села Ивановка. В результате взрыва водитель не пострадал, однако техника получила значительные повреждения.
Второй инцидент произошел на территории садового общества в селе Борщевая. 67-летний мужчина наступил на мину ПФМ-1 «Лепесток». В результате взрыва он получил мино-взрывную травму левой ноги. Пострадавший сейчас находится в больнице.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, грузовик, ГСЧС, лепесток, подрыв, поле, Харьковщна;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 8 апреля произошло два подрыва на боеприпасах.".