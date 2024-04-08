РФ ударила ракетой Х-59 по Чугуеву, еще один «прилет» в Боровой – Синегубов
Фото: ХОВА
Армия РФ днем 8 апреля нанесла ракетные удары по Харьковщине.
«Час назад зафиксировали прилет ракеты Х-59, взрывной волной повреждены два частных дома в Чугуеве. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой. Без пострадавших», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, ракета, синегубов, удар, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ днем 8 апреля нанесла ракетные удары по Харьковщине.".