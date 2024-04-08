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РФ ударила ракетой Х-59 по Чугуеву, еще один «прилет» в Боровой – Синегубов

Общество 13:43   08.04.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила ракетой Х-59 по Чугуеву, еще один «прилет» в Боровой – Синегубов Фото: ХОВА

Армия РФ днем 8 апреля нанесла ракетные удары по Харьковщине.

«Час назад зафиксировали прилет ракеты Х-59, взрывной волной повреждены два частных дома в Чугуеве. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой. Без пострадавших», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ днем 8 апреля нанесла ракетные удары по Харьковщине.".