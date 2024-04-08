РФ ударила ракетой Х-59 по Чугуеву, еще один «прилет» в Боровой – Синегубов

Армия РФ днем 8 апреля нанесла ракетные удары по Харьковщине.

«Час назад зафиксировали прилет ракеты Х-59, взрывной волной повреждены два частных дома в Чугуеве. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой. Без пострадавших», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.