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РФ вдарила ракетою Х-59 по Чугуєву, ще один «приліт» у Боровій – Синєгубов

Суспільство 13:43   08.04.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила ракетою Х-59 по Чугуєву, ще один «приліт» у Боровій – Синєгубов

Армія РФ вдень 8 квітня завдала ракетних ударів по Харківщині.

«Годину тому зафіксували приліт ракети Х-59, вибуховою хвилею пошкоджені два приватні будинки в Чугуєві. Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової. Без постраждалих», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Ворог змінив тактику обстрілів Харкова – Синєгубов розповів, як тепер б’є РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдень 8 квітня завдала ракетних ударів по Харківщині.".