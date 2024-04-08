РФ вдарила ракетою Х-59 по Чугуєву, ще один «приліт» у Боровій – Синєгубов

Армія РФ вдень 8 квітня завдала ракетних ударів по Харківщині.

«Годину тому зафіксували приліт ракети Х-59, вибуховою хвилею пошкоджені два приватні будинки в Чугуєві. Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової. Без постраждалих», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.