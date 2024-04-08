РФ вдарила ракетою Х-59 по Чугуєву, ще один «приліт» у Боровій – Синєгубов
Армія РФ вдень 8 квітня завдала ракетних ударів по Харківщині.
«Годину тому зафіксували приліт ракети Х-59, вибуховою хвилею пошкоджені два приватні будинки в Чугуєві. Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової. Без постраждалих», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, ракета, сінєгубов, удар, харківщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдень 8 квітня завдала ракетних ударів по Харківщині.".