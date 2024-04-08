Ворог змінив тактику обстрілів Харкова – Синєгубов розповів, як тепер б’є РФ
Голова ХОВА Олег Синєгубов відмічає, що армія РФ дещо змінила тактику обстрілів Харкова та області.
«Ворог дещо змінив тактику, фактично б’є керованими ракетами по Харкову вже вдень. Ворог почав активніше використовувати КАБи, б’є не лише по енергетичній інфраструктурі, б’є кількома хвилями, щоб максимально нанести ураження по працівниках поліції, працівниках «швидкої», які прибувають на ліквідацію наслідків і рятування життів», – зазначив Синєгубов в етері нацмарафону.
При цьому, він уточнив, що кількість обстрілів Харківщини за останні пів року не змінилися. В середньому за добу, 15-20 прифронтових населених пунктів обстрілює РФ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, рф, сінєгубов, тактика, Харків, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов відмічає, що армія РФ дещо змінила тактику обстрілів Харкова та області.".