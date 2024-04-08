Враг изменил тактику обстрелов Харькова — Синегубов сказал, как теперь бьет РФ
Глава ХОВА Олег Синегубов отмечает, что армия РФ несколько изменила тактику обстрелов Харькова и области.
«Враг несколько изменил тактику, фактически бьет управляемыми ракетами по Харькову уже днем. Враг начал активнее использовать КАБ, бьет не только по энергетической инфраструктуре, бьет несколькими волнами, чтобы максимально нанести поражение по работникам полиции, работникам «скорой», прибывающим на ликвидацию последствий и спасение жизней», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
При этом он уточнил, что количество обстрелов Харьковщины за последние полгода не изменилось. В среднем за сутки, 15-20 прифронтовых населенных пунктов обстреливает РФ.
Читайте также: Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, рф, синегубов, тактика, Харьков, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг изменил тактику обстрелов Харькова — Синегубов сказал, как теперь бьет РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов отмечает, что армия РФ несколько изменила тактику обстрелов Харькова и области.".