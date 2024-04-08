Враг изменил тактику обстрелов Харькова — Синегубов сказал, как теперь бьет РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов отмечает, что армия РФ несколько изменила тактику обстрелов Харькова и области.

«Враг несколько изменил тактику, фактически бьет управляемыми ракетами по Харькову уже днем. Враг начал активнее использовать КАБ, бьет не только по энергетической инфраструктуре, бьет несколькими волнами, чтобы максимально нанести поражение по работникам полиции, работникам «скорой», прибывающим на ликвидацию последствий и спасение жизней», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

При этом он уточнил, что количество обстрелов Харьковщины за последние полгода не изменилось. В среднем за сутки, 15-20 прифронтовых населенных пунктов обстреливает РФ.