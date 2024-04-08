Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постоянные обстрелы Харькова.

«Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждому, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время. И каждая украинская громада, которая сейчас помогает Харькову, все города, которые бок о бок с Харьковом, каждый наш воин, который защищает Харьковщину, – все берегут Украину», — написал Зеленский в Telegram.