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Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова

Общество 11:24   08.04.2024
Виктория Яковенко
Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова Фото: из Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постоянные обстрелы Харькова.

«Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждому, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время. И каждая украинская громада, которая сейчас помогает Харькову, все города, которые бок о бок с Харьковом, каждый наш воин, который защищает Харьковщину, – все берегут Украину», — написал Зеленский в Telegram.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постоянные обстрелы Харькова.".