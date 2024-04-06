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«Сверхважно усилить ПВО»: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Происшествия 11:46   06.04.2024
Елена Нагорная
«Сверхважно усилить ПВО»: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Ракетный удар по Шевченковскому району Харькова в ночь на 6 апреля, вследствие которого шесть человек погибли и одиннадцать ранены, прокомментировал президент Владимир Зеленский.

«Российский террор против Харькова не останавливается. Очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. К сожалению, шесть человек погибли. Искренние соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь. Должны исключить этот террор. Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь», — написал президент в Telegram.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. По предварительным данным облпрокуратуры, враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. Как сообщал Терехов, на Алексеевке повреждены девять жилых многоэтажек, три общежития, два детсада, две школы, автозаправка и несколько десятков магазинов. Выбитых за раз окон насчитали более 3600.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар по Шевченковскому району Харькова в ночь на 6 апреля прокомментировал президент Владимир Зеленский".