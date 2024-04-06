Разбитые ударом РФ дома в Шевченковском районе Харькова показала прокуратура
Фото последствий ракетного удара по Шевченковскому району Харькова в ночь на 6 апреля показала областная прокуратура.
По предварительным данным следствия, около 00:20 враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детсад, магазины, кафе и автомобили.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, повреждены, прокуратура, ракети, удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 09:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий ракетного удара по Шевченковскому району Харькова в ночь на 6 апреля показала областная прокуратура. По предварительным данным следствия,…".