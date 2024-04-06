Live
  • Сб 06.04.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура

Події 09:51   06.04.2024
Олена Нагорна
Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура

Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова у ніч проти 6 квітня показала обласна прокуратура. 

За попередніми даними слідства, близько 00:20 ворог вдарив двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Загинули шість людей, ще 11 мирних жителів отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитсадок, магазини, кафе та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові
Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові
06.04.2024, 10:12
Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура
Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура
06.04.2024, 09:51
Авіаудари по Харківщині та нічна атака на Україну – зведення Генштабу ЗСУ
Авіаудари по Харківщині та нічна атака на Україну – зведення Генштабу ЗСУ
06.04.2024, 09:26
Нічний удар двома С-300: у Харкові шість людей загинули, одинадцять поранені
Нічний удар двома С-300: у Харкові шість людей загинули, одинадцять поранені
06.04.2024, 08:54
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
05.04.2024, 15:16
Сьогодні 6 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 квітня: яке свято та день в історії
06.04.2024, 06:00

Новини за темою:

09:51
Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура
02:45
Ракетний удар поблизу будинків: у Харкові – один загиблий і семеро поранених
22:22
Удари по Харкову: у Київському районі вікна закрили, у Шевченківському – майже
21:38
18 домів пошкоджені в Харкові, людям запропонували місця в гуртожитках – мер
19:42
Синєгубов – про стан поранених і відселення жителів пошкоджених домів (відео)

Ви читали новину: «Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова у ніч проти 6 квітня показала обласна прокуратура".