Розбиті ударом РФ доми в Шевченківському районі Харкова показала прокуратура

Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова у ніч проти 6 квітня показала обласна прокуратура.

За попередніми даними слідства, близько 00:20 ворог вдарив двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Загинули шість людей, ще 11 мирних жителів отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитсадок, магазини, кафе та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.