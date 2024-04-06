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“Приліт” у Харкові – поруч із житловою забудовою – Синєгубов

Події 00:53   06.04.2024
Оксана Горун
“Приліт” у Харкові – поруч із житловою забудовою – Синєгубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували влучання.

Зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється“, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:20. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків – під обстрілом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 00:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували влучання".