“Приліт” у Харкові – поруч із житловою забудовою – Синєгубов
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували влучання.
“Зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється“, – написав начальник ХОВА.
Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:20. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків – під обстрілом.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 00:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували влучання".