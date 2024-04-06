“Приліт” у Харкові – поруч із житловою забудовою – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували влучання.

“Зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється“, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:20. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків – під обстрілом.