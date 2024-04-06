«Прилет» в Харькове — рядом с жилой застройкой — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали попадания.

«Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется», — написал начальник ХОВА.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 00:20. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков — под обстрелом.