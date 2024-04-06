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«Прилет» в Харькове — рядом с жилой застройкой — Синегубов

Происшествия 00:53   06.04.2024
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове — рядом с жилой застройкой — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали попадания.

«Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется», — написал начальник ХОВА.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 00:20. Мэр города Игорь  Терехов подтвердил, что Харьков — под обстрелом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 00:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали попадания".