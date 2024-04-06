«Прилет» в Харькове — рядом с жилой застройкой — Синегубов
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали попадания.
«Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется», — написал начальник ХОВА.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 00:20. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков — под обстрелом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 00:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали попадания".