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Харків під обстрілом – у місті чути вибухи! – Терехов

Події 00:26   06.04.2024
Оксана Горун
Харків під обстрілом – у місті чути вибухи! – Терехов

У Харкові вже вкотре за добу пролунали вибухи.

Гучно в Харкові було близько 00:20.

“Харків під обстрілом – у місті чути вибухи!” – написав мер Ігор Терехов.

Удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 00:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже вкотре за добу пролунали вибухи".