Харків під обстрілом – у місті чути вибухи! – Терехов
У Харкові вже вкотре за добу пролунали вибухи.
Гучно в Харкові було близько 00:20.
“Харків під обстрілом – у місті чути вибухи!” – написав мер Ігор Терехов.
Удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 00:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже вкотре за добу пролунали вибухи".