Харків під обстрілом – у місті чути вибухи! – Терехов

У Харкові вже вкотре за добу пролунали вибухи.

Гучно в Харкові було близько 00:20.

“Харків під обстрілом – у місті чути вибухи!” – написав мер Ігор Терехов.

Удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.