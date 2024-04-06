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Вибухи після опівночі: Синєгубов пише про “приліт” по магазину під Харковом

Події 01:28   06.04.2024
Олена Нагорна
Вибухи після опівночі: Синєгубов пише про “приліт” по магазину під Харковом

Близько 00:20 військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади, горять автомобілі, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цю хвилину, за його даними, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 01:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:20 військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади".