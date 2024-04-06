Ворожі безпілотники залетіли на територію Харківщини – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території Харківщини фіксують БПЛА.

“Увага, на території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив, що “шахед” летить на Дергачі.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови. Про постраждалих наразі інформації немає.