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Ворожі безпілотники залетіли на територію Харківщини – Мельник

Події 01:20   06.04.2024
Оксана Горун
Ворожі безпілотники залетіли на територію Харківщини – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території Харківщини фіксують БПЛА.

“Увага, на території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив, що “шахед” летить на Дергачі.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови. Про постраждалих наразі інформації немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 01:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території Харківщини фіксують БПЛА".