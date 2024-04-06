Ворожі безпілотники залетіли на територію Харківщини – Мельник
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території Харківщини фіксують БПЛА.
“Увага, на території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив, що “шахед” летить на Дергачі.
Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови. Про постраждалих наразі інформації немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 01:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території Харківщини фіксують БПЛА".