Вражеские беспилотники залетели на территорию Харьковщины — Мельник
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковщины фиксируют БПЛА.
«Внимание, на территории Харьковской области отмечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте ПВО!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил, что «шахед» летит на Дергачи.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки. О пострадавших на данный момент информации нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, Мельник, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 01:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковщины фиксируют БПЛА".