Вражеские беспилотники залетели на территорию Харьковщины — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковщины фиксируют БПЛА.

«Внимание, на территории Харьковской области отмечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте ПВО!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил, что «шахед» летит на Дергачи.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки. О пострадавших на данный момент информации нет.