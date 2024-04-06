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Вражеские беспилотники залетели на территорию Харьковщины — Мельник

Происшествия 01:20   06.04.2024
Оксана Горун
Вражеские беспилотники залетели на территорию Харьковщины — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковщины фиксируют БПЛА.

«Внимание, на территории Харьковской области отмечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте ПВО!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил, что «шахед» летит на Дергачи.

Напомним, около 00:20  в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь  Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки. О пострадавших на данный момент информации нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 01:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковщины фиксируют БПЛА".