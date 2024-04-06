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Взрывы после полуночи: Синегубов сообщил о «прилете» по магазину под Харьковом

Происшествия 01:28   06.04.2024
Елена Нагорная
Взрывы после полуночи: Синегубов сообщил о «прилете» по магазину под Харьковом Фото: Вадим Беликов

Около 00:20 военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады, горят автомобили, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На эту минуту, по его данным, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 01:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:20 военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады".