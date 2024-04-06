Взрывы после полуночи: Синегубов сообщил о «прилете» по магазину под Харьковом

Около 00:20 военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады, горят автомобили, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На эту минуту, по его данным, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки.