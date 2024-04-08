Два підриви на Харківщині: постраждала вантажівка, травмувався чоловік
На Харківщині 8 квітня сталося два підриви на боєприпасах.
За даними ДСНС України, у першому випадку на вибухонебезпечному предметі підірвалася вантажівка. Подія трапилась у полі поблизу села Іванівка. Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.
Другий інцидент стався на території садового товариства у селі Борщова. 67-річний чоловік наступив на міну ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, грузовик, ГСЧС, лепесток, подрыв, поле, Харьковщна;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 8 квітня сталося два підриви на боєприпасах.".