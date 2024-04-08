Два підриви на Харківщині: постраждала вантажівка, травмувався чоловік

На Харківщині 8 квітня сталося два підриви на боєприпасах.

За даними ДСНС України, у першому випадку на вибухонебезпечному предметі підірвалася вантажівка. Подія трапилась у полі поблизу села Іванівка. Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

Другий інцидент стався на території садового товариства у селі Борщова. 67-річний чоловік наступив на міну ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.