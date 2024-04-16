Мест массового отдыха на воде на самом популярном водоеме Харьковщины нет
Глава Печенежской громады Харьковской области Александр Гусаров предупредил жителей и гостей: на берегах Печенежского водохранилища нет мест, где было бы разрешено купаться.
«В очередной раз обращаем внимание, что в Печенежской громаде отсутствуют места массового отдыха людей на водных объектах», — подчеркнул Гусаров.
Так он отреагировал на очередное ЧП, которое произошло у воды неподалеку от села Мартовое. На противопехотную мину наступил 64-летний рыбак.
«С множественными осколочными ранениями ноги в тяжелом состоянии бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу», — отметил глава громады.
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Гусаров напомнил: большая часть территории громады была оккупирована после начала полномасштабного вторжения РФ. На всей территории шли боевые действия. В результате водоемы, как и другие территории, заминированы.
«Специальные службы постоянно производят работы по разминированию территорий. Однако в Печенежской громаде минная опасность остается достаточно высокой. Реалии сегодня таковы, что этот процесс будет длиться много лет. Выбирайте безопасные места для прогулок и отдыха! Помните сами и постоянно напоминайте детям: опасность может скрываться где угодно! Даже обломки ракеты, дрона, снарядов и тому подобное могут представлять угрозу!» — предупредил Александр Гусаров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гусаров, міни, мины, новости Харькова, опасность, печенежское водохранилище;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Печенежской громады Харьковской области Александр Гусаров предупредил жителей и гостей: на берегах Печенежского водохранилища нет мест, где было бы разрешено купаться".