Мест массового отдыха на воде на самом популярном водоеме Харьковщины нет

Глава Печенежской громады Харьковской области Александр Гусаров предупредил жителей и гостей: на берегах Печенежского водохранилища нет мест, где было бы разрешено купаться.

«В очередной раз обращаем внимание, что в Печенежской громаде отсутствуют места массового отдыха людей на водных объектах», — подчеркнул Гусаров.

Так он отреагировал на очередное ЧП, которое произошло у воды неподалеку от села Мартовое. На противопехотную мину наступил 64-летний рыбак.

«С множественными осколочными ранениями ноги в тяжелом состоянии бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу», — отметил глава громады.

Гусаров напомнил: большая часть территории громады была оккупирована после начала полномасштабного вторжения РФ. На всей территории шли боевые действия. В результате водоемы, как и другие территории, заминированы.

«Специальные службы постоянно производят работы по разминированию территорий. Однако в Печенежской громаде минная опасность остается достаточно высокой. Реалии сегодня таковы, что этот процесс будет длиться много лет. Выбирайте безопасные места для прогулок и отдыха! Помните сами и постоянно напоминайте детям: опасность может скрываться где угодно! Даже обломки ракеты, дрона, снарядов и тому подобное могут представлять угрозу!» — предупредил Александр Гусаров.