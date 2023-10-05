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Ракетний удар по Печенігах: згоріли три дачі

Події 09:15   05.10.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Печенігах: згоріли три дачі

Голова Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив подробиці про наслідки нічної атаки армії РФ. По Печенігах били ракетами С-300 близько півночі.

“Минулої ночі, близько 00:15 години ворог завдав удару по нашій громаді! Попередньо з ЗРК С-300! Влучання в дачний кооператив, згоріли три приватних домоволодіння, а також є влучання поблизу лінії електромереж! Людських жертв немає”, – написав Гусаров у телеграмі.

Раніше в ДСНС повідомили, що після ворожого удару в Печенізькій громаді виникло одразу кілька вогнищ пожежі. Горіли будинки (у тому числі дерев’яна будівля) та лісова підстилка.

Читайте також: По Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов і ДСНС повідомили про наслідки

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 09:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив подробиці про наслідки нічної атаки армії РФ. По Печенігах били ракетами С-300 близько півночі".