Ракетний удар по Печенігах: згоріли три дачі
Голова Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив подробиці про наслідки нічної атаки армії РФ. По Печенігах били ракетами С-300 близько півночі.
“Минулої ночі, близько 00:15 години ворог завдав удару по нашій громаді! Попередньо з ЗРК С-300! Влучання в дачний кооператив, згоріли три приватних домоволодіння, а також є влучання поблизу лінії електромереж! Людських жертв немає”, – написав Гусаров у телеграмі.
Раніше в ДСНС повідомили, що після ворожого удару в Печенізькій громаді виникло одразу кілька вогнищ пожежі. Горіли будинки (у тому числі дерев’яна будівля) та лісова підстилка.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив подробиці про наслідки нічної атаки армії РФ. По Печенігах били ракетами С-300 близько півночі".