Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи
Иллюстрация: карта DeepState
Глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил подробности о последствиях ночной атаки армии РФ. По Печенегам били ракетами С-300 около полуночи.
«Прошлой ночью, около 00:15 враг нанес удар по нашей громаде! Предварительно из ЗРК С-300! Попадания в дачный кооператив, сгорели три частных домовладения, а также попадание вблизи линии электросетей! Человеческих жертв нет», — написал Гусаров в telegram.
Ранее в ГСЧС сообщили, что после вражеского удара в Печенежской громаде возникло сразу несколько очагов пожара. Горели дома (в том числе деревянное здание) и лесная подстилка.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил подробности о последствиях ночной атаки армии РФ. По Печенегам били ракетами С-300 около полуночи".