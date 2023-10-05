Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи

Глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил подробности о последствиях ночной атаки армии РФ. По Печенегам били ракетами С-300 около полуночи.

«Прошлой ночью, около 00:15 враг нанес удар по нашей громаде! Предварительно из ЗРК С-300! Попадания в дачный кооператив, сгорели три частных домовладения, а также попадание вблизи линии электросетей! Человеческих жертв нет», — написал Гусаров в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили, что после вражеского удара в Печенежской громаде возникло сразу несколько очагов пожара. Горели дома (в том числе деревянное здание) и лесная подстилка.