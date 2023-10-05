По Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов і ДСНС повідомили про наслідки

Близько 00:15 ночі 5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по селищу Печеніги в Чугуївському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, били із ЗРК С-300.

“Зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено два будинки, сталися пожежі”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Подробиці про наслідки цієї атаки також повідомили в ДСНС.

” Там виникло відразу декілька осередків пожеж. Горів дах одноповерхового будинку на площі 50 кв. м, двоповерховий будинок зі зрубу на всій його площі у 110 кв. м, а також лісова підстилка на площі 500 кв.м. До місця події направили 3 оперативні підрозділи 29-ї, 50-ї ДРПЧ Харківського гарнізону ДСНС та 1 Луганського. Загалом 4 пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу. Вогонь вдалось взяти під контроль о 03:26, а повністю загасити лише о 06:00. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.