По Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов і ДСНС повідомили про наслідки
Близько 00:15 ночі 5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по селищу Печеніги в Чугуївському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, били із ЗРК С-300.
“Зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено два будинки, сталися пожежі”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Подробиці про наслідки цієї атаки також повідомили в ДСНС.
” Там виникло відразу декілька осередків пожеж. Горів дах одноповерхового будинку на площі 50 кв. м, двоповерховий будинок зі зрубу на всій його площі у 110 кв. м, а також лісова підстилка на площі 500 кв.м. До місця події направили 3 оперативні підрозділи 29-ї, 50-ї ДРПЧ Харківського гарнізону ДСНС та 1 Луганського. Загалом 4 пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу. Вогонь вдалось взяти під контроль о 03:26, а повністю загасити лише о 06:00. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:15 ночі 5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по селищу Печеніги в Чугуївському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".