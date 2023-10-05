Вночі Україну атакували “шахеди”, на Харківщині – два авіаудари – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив подробиці про нічну атаку, ситуацію на фронті та обстріли Харківщини.

“Сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожих “шахеди”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Про загрозу ударних БПЛА Повітряні сили ЗСУ попереджали, починаючи з півночі. Рух “шахедів” тривав приблизно до третьої години ночі. Тривоги через них лунали на півдні та в центральних областях України.

На Харківщині тривоги звучали з 22:13 до 22:48, з 23:58 до 00:51, з 01:24 до 01:46 та з 02:05 до 02:36. ПС ЗСУ інформували про ракетну небезпеку. У Харкові ніч пройшла без вибухів.

“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли Харківської області, – повідомили в Генштабі ЗСУ. – Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”.

Загалом по Україні за добу армія РФ завдала п’яти ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснила 47 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 57 бойових зіткнень. Армія РФ атакувала в районі Зибиного Харківської області (біля кордону, неподалік Вовчанська), а також Макіївки в Луганській області (біля адмінкордону з Харківською областю у напрямку на Борову).

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника“, – поінформували в ГШ.