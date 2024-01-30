Генштаб повідомив про авіаудари по Харківщині та збиті “шахеди”
Вночі над Україною та Харківською областю безпосередньо збивали “шахеди”. Ворог продовжував атаки на Куп’янському напрямку, а також обстріли, поінформував Генштаб ЗСУ.
“Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів“, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, за добу під авіаударами були Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області. Під артилерійські обстріли потрапили понад 130 населених пунктів України, в тому числі в Харківській області. Загалом по території України армія РФ завдала 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300, 114 авіаударів, а також здійснила 99 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 70 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито сім атак ворога біля Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.
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Українська авіація завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ, а також по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетники вдарили по двох засобах ППО, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 07:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі над Україною та Харківською областю безпосередньо збивали “шахеди”. Ворог продовжував атаки на Куп’янському напрямку, а також обстріли, поінформував Генштаб ЗСУ".