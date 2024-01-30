Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Головні новини Харкова: як минула ніч, атака “шахедів”

Події 07:27   30.01.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова: як минула ніч, атака “шахедів”

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:27

Генштаб повідомив про авіаудари по Харківщині та збиті “шахеди”

“Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, за добу під авіаударами були: Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області. На Куп’янському напрямку відбили сім атак – біля Синьківки та на схід від Піщаного.

07:00

Вночі над Харківщиною “полювали” на “шахеди”

Вночі над Харківською областю збивали “шахеди”. Тривога через них розпочалася о 22:42. Повітряні сили ЗСУ попередили: “Шахеди” на Харківщині! Рухаються в напрямку Чугуєва”.

Подібне попередження опублікував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

До півночі захисники українського неба повідомляли про рух ворожих безпілотників над Харківською областю в напрямку до Полтавської. Моніторингові телеграм-канали писали: “Йде бойова робота”. Відбій у Харкові та області пролунав о 00:53. Над територією всієї України дві групи “шахедів”, що залишилися, ще рухалися через Черкаську область до Київської та через Сумську на північ. Відбій загрози БПЛА на всій території країни дали о 01:48.

Читайте також: Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, залетіли “шахеди”

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова: як минула ніч, атака “шахедів”
Головні новини Харкова: як минула ніч, атака “шахедів”
30.01.2024, 07:27
Генштаб повідомив про авіаудари по Харківщині та збиті “шахеди”
Генштаб повідомив про авіаудари по Харківщині та збиті “шахеди”
30.01.2024, 07:21
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини
29.01.2024, 13:04
Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії
30.01.2024, 06:00
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
29.01.2024, 23:02
Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, залетіли “шахеди”
Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, залетіли “шахеди”
29.01.2024, 23:13

Новини за темою:

23:02
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
22:59
Головні новини Харкова 22.01: смертельний обстріл Куп’янська, школа в укритті
20:06
Головні новини Харкова 20.01: 21 атака на Куп’янському напрямку, Шевченко
23:15
Головні новини Харкова 17.01: обстріли та атаки РФ, борги за світло, аптека
07:13
Генштаб повідомив про шість атак і серію авіаударів на Харківщині

Ви читали новину: «Головні новини Харкова: як минула ніч, атака “шахедів”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".