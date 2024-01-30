Головні новини Харкова: як минула ніч, атака “шахедів”

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:27

Генштаб повідомив про авіаудари по Харківщині та збиті “шахеди”

“Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, за добу під авіаударами були: Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області. На Куп’янському напрямку відбили сім атак – біля Синьківки та на схід від Піщаного.

07:00

Вночі над Харківщиною “полювали” на “шахеди”

Вночі над Харківською областю збивали “шахеди”. Тривога через них розпочалася о 22:42. Повітряні сили ЗСУ попередили: “Шахеди” на Харківщині! Рухаються в напрямку Чугуєва”.

Подібне попередження опублікував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

До півночі захисники українського неба повідомляли про рух ворожих безпілотників над Харківською областю в напрямку до Полтавської. Моніторингові телеграм-канали писали: “Йде бойова робота”. Відбій у Харкові та області пролунав о 00:53. Над територією всієї України дві групи “шахедів”, що залишилися, ще рухалися через Черкаську область до Київської та через Сумську на північ. Відбій загрози БПЛА на всій території країни дали о 01:48.