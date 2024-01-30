Навіщо РФ Табаївка на Харківщині та що там відбувається – ранкові дані ЗСУ

Армія РФ все ще не захопила село Табаївка, повідомив вранці 30 січня в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Почнемо з найцікавішого питання, яке у всіх не слуху. Табаївку ворог не захопив. Біля Табаївки тривають бої. Наші захисники намагаються витиснути ворогів на попередні позиції. Тому всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села, вони не відповідають дійсності. Там тривають бої“, – сказав Фітьо на початку зведення про ситуацію на фронті на сході.

Він також відповів на запитання ведучого про те, навіщо росіянам Табаївка та чому її “захопленню” приділяють так багато уваги так звані російські “військкори” та інші пропагандисти.

“Ворог зараз намагається здобути хоч якісь перемоги. Тому що чим ближче вибори в “Лаптєстані”, відповідно, потрібно подавати своєму Кремлівському правителю будь-які перемоги, щоб усе це “продати” через телевізор для своїх громадян. На превеликий жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти, як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жило 45 людей, Табаївка – це ще менший населений пункт… Вони в інформаційному полі “продають” це своєму суспільству як взяття Берліна. Тому будь-яка перемога, яка має адміністративну назву – це для них щось най-най-най неймовірніше. Хоча саме розташування Табаївки – вона в низині, в болотистій місцевості, її контролювати надзвичайно важко“, – прокоментував спікер Сухопутних військ.

Він також зазначив, що в боях за Табаївку армія РФ зазнала втрат, у тому числі є знищена та підбита техніка. Загалом на Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу вбито та поранено 289 окупантів, двоє опинилися в полоні.

“Знищено 22 одиниці військової техніки, серед яких танк, три БМП та одна бойова броньова машина. Противник активно використовує техніку для підтримки штурмів своєї піхоти”, – зазначив Фітьо.

На цьому напрямку сталося 11 бойових зіткнень у районах населених пунктів: Синьківка, Табаївка, Терни, Серебрянське лісництво. Ворог здійснив 679 обстрілів, використав 38 дронів-камікадзе, а також винищувальну та бомбардувальну авіацію.