Зачем РФ Табаевка на Харьковщине и что там происходит — утренние данные ВСУ
Армия РФ все еще не захватила село Табаевка, сообщил утром 30 января в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Начнем с самого интересного вопроса, который у всех не слуху. Табаевку враг не захватил. Возле Табаевки продолжаются бои. Наши защитники пытаются вытеснить врага на предыдущие позиции. Поэтому все заявления, которые делает враг по поводу захвата этого маленького села, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои», — сказал Фитьо в самом начале сводки о ситуации на фронте на востоке.
Он также ответил на вопрос ведущего о том, зачем россиянам Табаевка и почему ее «захвату» уделяют так много внимания так называемые российские «военкоры» и прочие пропагандисты.
«Враг сейчас пытается одержать хоть какие-то победы. Потому что чем ближе выборы в «Лаптестане», тем, соответственно, нужно подавать своему Кремлевскому правителю любые победы, чтобы все это «продать» через телевизор для своих граждан. К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жило 45 человек, Табаевка — это еще меньший населенный пункт… Они в информационном поле «продают» это своему обществу как взятие Берлина. Поэтому любая победа, имеющая административное название, – это для них что-то самое-самое невероятное. Хотя именно расположение Табаевки – она в низине, в болотистой местности, ее контролировать очень трудно», — прокомментировал спикер Сухопутных войск.
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Он также отметил, что в боях за Табаевку армия РФ понесла потери, в том числе есть уничтоженная и подбитая техника. В целом на Купянско-Лиманском направлении за сутки убиты и ранены 289 оккупантов, двое оказались в плену.
«Уничтожены 22 единицы военной техники, среди которых танк, три БМП и одна боевая броневая машина. Противник активно использует технику для поддержки штурмов своей пехоты», — отметил Фитьо.
На этом направлении произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов: Синьковка, Табаевка, Терны, Серебрянское лесничество. Враг произвел 679 обстрелов, использовал 38 дронов-камикадзе, а также истребительную и бомбардировочную авиацию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, война, наступ, наступление, новости Харькова, Табаевка, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ все еще не захватила село Табаевка, сообщил утром 30 января в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо".