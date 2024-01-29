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Россияне несут большие потери — Фитьо о боях вблизи Табаевки на Харьковщине

Общество 20:31   29.01.2024
Виктория Яковенко
Россияне несут большие потери — Фитьо о боях вблизи Табаевки на Харьковщине Фото: скриншот

По состоянию на вечер 29 января ситуация вблизи села Табаевка на Харьковщине не изменилась. Российские военные не захватили населенный пункт, там идут бои, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Они несут вблизи Табаевки большие потери. Наши защитники пытаются вытеснить их чем дальше. Сама Табаевка находится в достаточно неудобном месте. Это маленькое село, меньше чем Крахмальное», — сказал Фитьо.

Он также отметил, что, чем ближе выборы в РФ, тем активнее оккупанты пытаются наступать по всему участку ОСУВ «Хортица».

«Мы думаем, что их ресурсы будут иссякать: вести такую активную наступательную кампанию в течение 4 месяцев и нести такие мощные потери. Статистика не лжет – потери на 28 число в РФ: 10530 военных убитыми и ранеными и 1394 единицы военной техники», — добавил Фитьо.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на вечер 29 января ситуация вблизи села Табаевка на Харьковщине не изменилась. Российские военные не захватили населенный пункт, там идут бои, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".