Россияне несут большие потери — Фитьо о боях вблизи Табаевки на Харьковщине
По состоянию на вечер 29 января ситуация вблизи села Табаевка на Харьковщине не изменилась. Российские военные не захватили населенный пункт, там идут бои, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Они несут вблизи Табаевки большие потери. Наши защитники пытаются вытеснить их чем дальше. Сама Табаевка находится в достаточно неудобном месте. Это маленькое село, меньше чем Крахмальное», — сказал Фитьо.
Он также отметил, что, чем ближе выборы в РФ, тем активнее оккупанты пытаются наступать по всему участку ОСУВ «Хортица».
«Мы думаем, что их ресурсы будут иссякать: вести такую активную наступательную кампанию в течение 4 месяцев и нести такие мощные потери. Статистика не лжет – потери на 28 число в РФ: 10530 военных убитыми и ранеными и 1394 единицы военной техники», — добавил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, ворог, враг, ВСУ, выборы, рф, Табаевка, Фитьо, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 20:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на вечер 29 января ситуация вблизи села Табаевка на Харьковщине не изменилась. Российские военные не захватили населенный пункт, там идут бои, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".