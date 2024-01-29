Россияне несут большие потери — Фитьо о боях вблизи Табаевки на Харьковщине

По состоянию на вечер 29 января ситуация вблизи села Табаевка на Харьковщине не изменилась. Российские военные не захватили населенный пункт, там идут бои, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Они несут вблизи Табаевки большие потери. Наши защитники пытаются вытеснить их чем дальше. Сама Табаевка находится в достаточно неудобном месте. Это маленькое село, меньше чем Крахмальное», — сказал Фитьо.

Он также отметил, что, чем ближе выборы в РФ, тем активнее оккупанты пытаются наступать по всему участку ОСУВ «Хортица».

«Мы думаем, что их ресурсы будут иссякать: вести такую активную наступательную кампанию в течение 4 месяцев и нести такие мощные потери. Статистика не лжет – потери на 28 число в РФ: 10530 военных убитыми и ранеными и 1394 единицы военной техники», — добавил Фитьо.