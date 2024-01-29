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Росіяни несуть великі втрати – Фітьо про бої поблизу Табаївки на Харківщині

Суспільство 20:31   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни несуть великі втрати – Фітьо про бої поблизу Табаївки на Харківщині Фото: скриншот

Станом на вечір 29 січня ситуація поблизу села Табаївка на Харківщині не змінилася. Російські військові не захопили населений пункт, там йдуть бої, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Вони несуть поблизу Табаївки великі втрати. Наші захисники намагаються витіснити їх чим якомога далі. Сама Табаївка знаходиться в досить незручному місці. Це маленьке село, менше ніж Крохмальне», – сказав Фітьо.

Він також зазначив, що, чим ближчі вибори в РФ, тим активніше окупанти намагаються наступати по всій ділянці ОСУВ «Хортиця».

«Ми думаємо, що їхні ресурси будуть вичерпуватись: вести таку активну наступальну кампанію протягом 4 місяців і нести такі потужні втрати. Статистика не бреше – втрати на 28 число в РФ: 10530 військових вбитими та пораненими та 1394 одиниці військової техніки», – додав Фітьо.

Читайте також: Біля Табаївки на Харківщині бої, росіяни не захопили село – Фітьо

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на вечір 29 січня ситуація поблизу села Табаївка на Харківщині не змінилася. Російські військові не захопили населений пункт, там йдуть бої, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".