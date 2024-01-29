Росіяни несуть великі втрати – Фітьо про бої поблизу Табаївки на Харківщині

Станом на вечір 29 січня ситуація поблизу села Табаївка на Харківщині не змінилася. Російські військові не захопили населений пункт, там йдуть бої, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Вони несуть поблизу Табаївки великі втрати. Наші захисники намагаються витіснити їх чим якомога далі. Сама Табаївка знаходиться в досить незручному місці. Це маленьке село, менше ніж Крохмальне», – сказав Фітьо.

Він також зазначив, що, чим ближчі вибори в РФ, тим активніше окупанти намагаються наступати по всій ділянці ОСУВ «Хортиця».

«Ми думаємо, що їхні ресурси будуть вичерпуватись: вести таку активну наступальну кампанію протягом 4 місяців і нести такі потужні втрати. Статистика не бреше – втрати на 28 число в РФ: 10530 військових вбитими та пораненими та 1394 одиниці військової техніки», – додав Фітьо.