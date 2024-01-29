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Біля Табаївки на Харківщині бої, росіяни не захопили село – Фітьо

Події 11:33   29.01.2024
Оксана Якушко
Біля Табаївки на Харківщині бої, росіяни не захопили село – Фітьо

Заяви росіян про взяття Табаївки не відповідають реальності, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ відбили 10 ворожих атак за минулу – Синьківка, Табаївка, Терне, Ямполівка. Противник заявляє, що захопив Табаївку – це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту якраз відбуваються бої. 18 дронів-камікадзе ворог застосував по українських захисниках, здійснив 700 мінометних та артилерійських обстрілів. Тим не менш ЗСУ знищили 229 окупантів», – розповів Фітьо.

Активізація ворога у напрямку Куп’янська почалася ще на початку жовтня 2023 року. Мета ворога – захопити Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, важливий логістичний центр залізничний, через який під час окупації підвозили зброю і провіант.

Читайте також: Аналітики DeepState позначили Табаївку на Харківщині як захоплену РФ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви росіян про взяття Табаївки не відповідають реальності, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".