Біля Табаївки на Харківщині бої, росіяни не захопили село – Фітьо
Заяви росіян про взяття Табаївки не відповідають реальності, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
«На Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ відбили 10 ворожих атак за минулу – Синьківка, Табаївка, Терне, Ямполівка. Противник заявляє, що захопив Табаївку – це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту якраз відбуваються бої. 18 дронів-камікадзе ворог застосував по українських захисниках, здійснив 700 мінометних та артилерійських обстрілів. Тим не менш ЗСУ знищили 229 окупантів», – розповів Фітьо.
Активізація ворога у напрямку Куп’янська почалася ще на початку жовтня 2023 року. Мета ворога – захопити Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, важливий логістичний центр залізничний, через який під час окупації підвозили зброю і провіант.
Читайте також: Аналітики DeepState позначили Табаївку на Харківщині як захоплену РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бои, захватили, ЗСУ, росіяни, село, Табаевка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Біля Табаївки на Харківщині бої, росіяни не захопили село – Фітьо»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 11:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви росіян про взяття Табаївки не відповідають реальності, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".