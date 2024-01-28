Аналітики DeepState позначили Табаївку на Харківщині як захоплену РФ
Аналітики DeepState позначили село Табаївка Куп’янського району Харківської області як захоплене військовими РФ.
Щоправда, поки лише у публікації в телеграм-каналі, а не на карті бойових дій.
“На ранок надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ “Лиман” стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено“, – зазначають аналітики.
Офіційного підтвердження захоплення росіянами Табаївки немає.
Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, захват, Купянский район, Табаевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 11:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState позначили село Табаївка Куп’янського району Харківської області як захоплене військовими РФ.".