Аналітики DeepState позначили Табаївку на Харківщині як захоплену РФ

Аналітики DeepState позначили село Табаївка Куп’янського району Харківської області як захоплене військовими РФ.

Щоправда, поки лише у публікації в телеграм-каналі, а не на карті бойових дій.

“На ранок надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ “Лиман” стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено“, – зазначають аналітики.

Офіційного підтвердження захоплення росіянами Табаївки немає.

Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували.