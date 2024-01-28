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На Харківщині ворог ходив в атаки біля Синьківки і Табаївки – Генштаб ЗСУ

Події 07:17   28.01.2024
Олена Нагорна
На Харківщині ворог ходив в атаки біля Синьківки і Табаївки – Генштаб ЗСУ

Сім атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку: біля Синьківки та Табаївки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Читайте також: На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку: біля Синьківки та Табаївки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.".