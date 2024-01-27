Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб

Суспільство 19:10   27.01.2024
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни безуспішно намагалися атакувати на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки та Колодязне.

Читайте також: Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 27.01: загиблі, Синєгубов про “новий наступ” РФ
Головні новини Харкова 27.01: загиблі, Синєгубов про “новий наступ” РФ
27.01.2024, 19:15
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб
27.01.2024, 19:10
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
27.01.2024, 19:01
Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)
Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)
27.01.2024, 18:09
«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської
«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської
27.01.2024, 17:22
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка
27.01.2024, 16:34

Новини за темою:

07:14
Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині
19:21
Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб
20:48
Чотири атаки ворога та авіаудари – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині
23:00
Головні новини Харкова 19.01: стихія, отруєння грибами, ДТП з постраждалим
19:15
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 19:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни безуспішно намагалися атакувати на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".