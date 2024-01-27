На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни безуспішно намагалися атакувати на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки та Колодязне.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 19:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни безуспішно намагалися атакувати на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".