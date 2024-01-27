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На Купянском направлении воины ВСУ отбили 5 атак врага – Генштаб

Общество 19:10   27.01.2024
Виктория Яковенко
На Купянском направлении воины ВСУ отбили 5 атак врага – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Россияне безуспешно пытались атаковать на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки и Колодезное.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне безуспешно пытались атаковать на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".