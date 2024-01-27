На Купянском направлении воины ВСУ отбили 5 атак врага – Генштаб

Россияне безуспешно пытались атаковать на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки и Колодезное.