На Купянском направлении воины ВСУ отбили 5 атак врага – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне безуспешно пытались атаковать на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки и Колодезное.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 19:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне безуспешно пытались атаковать на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".